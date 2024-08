Wyciekł pierwszy zwiastun "The Mandalorian & Grogu". Powrót znajomych twarzy z Gwiezdnych Wojen 0

Pierwszy zwiastuny The Mandalorian & Grogu wyciekł do ​​sieci po D23 i wychodzi na to, że produkcja zaoferuje nam sporo epickiej akcji i powrót znajomych twarzy z przeszłości Gwiezdnych Wojen.

kadr z serialu "The Mandalorian"

D23 nie zawiodło, jeśli chodzi o wieści z Gwiezdnych Wojen. Będzie to pierwszy film z serii Gwiezdne Wojny, który pojawi się w kinach od czasu Skywalkera Odrodzenie z 2019 roku. Bohaterowie znani z serialu The Mandalorian przeskoczą z transmisji strumieniowej na duży ekran, by przeżyć przygodę, która, jak powszechnie uważa się, miała pierwotnie pojawić się w sezonie 4.

Według Jona Favreau w zwiastunie nie ma zbyt wielu nowych materiałów, ponieważ zdjęcia rozpoczęły się dopiero kilka tygodni temu. Jednakże widzimy śnieżną planetę, która wygląda bardzo podobnie do Hoth; to tam Din Djarin i Grogu ścierają się ze szturmowcami śnieżnymi i AT-AT.

Ta nowa, ekscytująca przygoda z podróży Mandalorianina i Grogu, wyreżyserowana przez Favreau i wyprodukowana przez Kathleen Kennedy, Favreau, Filoniego i Iana Bryce’a, jest obecnie w fazie produkcji i trafi do kin 22 maja 2026 roku. W głównej roli powróci Pedro Pascal.

Źrodło: ComicBook