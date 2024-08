Wyciekł zwiastun "Ironheart" - nadchodzi następczyni Iron Mana 0

Pierwszy zwiastun Ironheart został wypuszczony podczas D23 i wygląda obiecującą, sprawiając, że serial Disney+ był wart długiego oczekiwania. Materiał filmowy, który wyciekł do sieci możecie obejrzeć poniżej.

Ironheart

Na D23 fani powitali na scenie konwentu reżysera Czarnej Pantery Ryana Cooglera wraz z gwiazdami Ironheart Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Regan Aliyah i Alden Ehrenreich. Coogler jest producentem serialu, którego oficjalna premiera na Disney+ ma się odbyć w 2025 roku.

Niestety, jest to kolejna zapowiedź, której Marvel Studios nie zdecydowało się udostępnić w Internecie, ale mamy wersję, która wyciekła.

W zwiastunie widzimy, jak Riri Williams wraca do domu i zdaje sobie sprawę, że zbudowanie własnej zbroi Iron Mana nie jest takie proste bez zasobów Wakandy. Kłopoty w MIT powodują, że znajduje nieoczekiwanego sojusznika w The Hood; w ten sposób nastolatka zmienia się i dołącza do jego gangu przestępczego, a wszystko po to, aby stworzyć zbroję, o której zawsze marzyła.

W serialu występują także Lyric Ross, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White. Chinaka Hodge jest głównym scenarzystą i producentem wykonawczym; odcinki reżyserują Sam Bailey i Angela Barnes.

Źrodło: ComicBook