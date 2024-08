Poruszający polski zwiastun filmu ''Sztuka pięknego życia''. Premiera w styczniu 0

Kino Świat prezentuje zwiastun filmu Sztuka pięknego życia. To dramat romantyczny w gwiazdorskiej obsadzie, który swą światową premierę będzie miał na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Do polskich kin wejdzie zaś zaraz na początku przyszłego roku.

kadr z filmu ''Sztuka pięknego życia''

Sztuka pięknego życia to poruszający najczulsze struny film o miłości '’tu i teraz'’. W rolach głównych nominowana do Oscara Florence Pugh oraz dwukrotnie nominowany do statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej Andrew Garfield. Światowa premiera filmu odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, który zaliczany jest do Wielkiej Piątki – najważniejszych tego typu wydarzeń na świecie, obok Festiwalu Filmowego Sundance, Berlinale, Festiwalu Filmowego w Cannes oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Tegoroczna, 49 edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 5-15 września.

Obraz wyreżyserowany jest przez Johna Crowleya – twórcę Brooklyn oraz wybranych odcinków seriali Detektyw i Czarne lustro. Jednym z producentów jest dwukrotnie nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch – gwiazda produkcji Doktor Strange.

Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut (Florence Pugh) i Tobiasa (Andrew Garfield), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Poprzez migawki ich wzajemnego zauroczenia, budowania domu i stawania się rodziną – nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.

Sztuka pięknego życia wejdzie do polskich kin 3 stycznia 2025 roku.

Źrodło: Kino Świat