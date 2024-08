Zapowiedź serialu "Powrót do życia" nowej serii Polsatu 0

Absurdalna i mroczna, a jednocześnie zabawna i nostalgiczna historia Mai, która po wielu latach spędzonych w więzieniu wraca do rodzinnego miasteczka. Małymi krokami próbuje budować nowe życie w cieniu zbrodni, jaką popełniła przed laty. Zobaczcie zapowiedź serii Powrót do życia.

"Powrót do życia"

W roli głównej Magdalena Popławska, której partnerują m.in. Małgorzata Socha, Bartek Kasprzykowski i Ewa Skibińska. Cały sezon to 12 odcinków, pierwszy zadebiutuje w serwisie 14 sierpnia, następne będą publikowane w kolejne środy.

Serial Powrót do życia jest adaptacją brytyjskiego tytułu Back to Life, który na rynku brytyjskim zdobył doskonałe opinie i został nominowany między innymi do nagrody Emmy.

To psychologiczny portret kobiety, która skrzywdziła i była skrzywdzona. Pomimo traumatycznych doświadczeń, Maja stara się zacząć życie na nowo, choć wydarzenia sprzed lat i czas spędzony w więzieniu sprawiły, że została daleko w tyle. Wszyscy wokół pozakładali rodziny, rozwijali się zawodowo i mają za sobą już wiele życiowych doświadczeń. Ona przekracza próg domu i wchodzi do pokoju, który wygląda tak samo, jak go zostawiła przed laty. Chwila zbrodni całkowicie zmieniła jej życie.

Serial wyreżyserował Makary Janowski, scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski.

Źrodło: Polsat