Dominic Sessa jako zmarły szef kuchni Anthony Bourdain w filmie biograficznym ''Tony'' 0

Dominic Sessa, gwiazda amerykańskiego komediodramatu Przesilenie zimowe otrzymał rolę zmarłego szefa kuchni Anthony'ego Bourdaina. Wcieli się w mężczyznę w filmie biograficznym zatytułowanym ’’Tony’’, za produkcję którego odpowiada Star Thrower Entertainment.

Dominic Sessa, kadr z filmu ''Przesilenie zimowe''

Matt Johnson stanie za kamerą biografii, a Tim i Trevor White wyprodukują film. Studio A24 prowadzi obecnie negocjacje w sprawie jego nabycia. A24 i Star Thrower niedawno współpracowały przy nadchodzącej komedii romantycznej Eternity. Star Thrower było również firmą stojącą za filmem biograficznym z Willem Smithem w roli głównej King Richard: Zwycięska rodzina.

Bourdain awansował w szeregach, gotując w różnych restauracjach na Manhattanie w latach 80. i 90., ale stał się sławny dzięki jego bestsellerowej książce biograficznej Kitchen Confidential. Bourdain prowadził wiele programów, z których najbardziej znanym był serial Travel Channel Anthony Bourdain: Bez rezerwacji, który trwał osiem sezonów i skupiał się na eksploracji międzynarodowej kultury i kuchni. Później przeszedł do CNN na potrzeby swojego serialu Anthony Bourdain: Parts Unknown. Kręcił go we Francji, kiedy tragicznie zmarł w 2018 roku, popełniając samobójstwo.

Źrodło: Dark Horizons