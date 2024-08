Zwiastun "Alien: Rubicon": Inwazja obcych prosto od Asylum 0

Prezentujemy zwiastun Alien: Rubicon, nadchodzącego mockbustera science-fiction. Pochodzi z The Asylum, firmy producenckiej najbardziej znanej z hitowych kpin, takich jak filmy Rekinado, Z Nation i Małpa kontra potwór.

Obcy statek kosmiczny ląduje w oceanie u wybrzeży Nowego Jorku i bez wysiłku niszczy wszystko w okolicy, nie poruszając się. Wojsko prowadzi dochodzenie, gdy statek kosmiczny kieruje się w głąb lądu, z łatwością niszcząc wszystko wokół. Okazuje się, że jest to sonda wysłana by zniszczyć cały arsenał wroga. Jeśli dotrze do stolicy, zniszczy ją i wyśle ​​sygnał do reszty gatunku, aby unicestwić resztę planety. Wszystko, co armia stosuje na statek, zawodzi, a naukowcy i wojsko muszą wymyślić, jak powstrzymać niepowstrzymanego, zanim będzie za późno.

Alien: Rubicon zadebiutuje 23 sierpnia w kinach i na platformach cyfrowych. Film wyreżyserował Adrian Avila na podstawie scenariusza Glenna Campbella. Poprowadzą go Michael Paré, Preston Geer, Paul Logan, Neeley Dayan, Vinney Pugliese i Tammy Klein.

Źrodło: ComingSoon