Poruszająca kreacja Marcina Dorocińskiego w pierwszym zwiastunie "Minghun"

Prezentujemy premierową zapowiedź Minghun. Najnowszego filmu z udziałem Marcina Dorocińskiego, w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, twórcy Ostatniej rodziny i serialu Król. Ta historia opowiadająca o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, trafi do kin 29 listopada.

kadr z filmu "Minghun"

Jurek (Marcin Dorociński) wraz ze swoim teściem Benem (Daxing Zhang) konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić chiński rytuał minghun, tzw. zaślubin po śmierci. Bohaterowie ruszają w emocjonalną podroż, której celem jest znalezienie idealnego partnera na wieczność. Zderzenie odmiennych kultur ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom, jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny. Minghun to opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim.

Film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego według scenariusza Grzegorza Łoszewskiego w ironiczny sposób konfrontuje nas ze stratą, własnymi przekonaniami i duchowością

