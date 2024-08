Netflix zamawia 2. sezon serialu "Dżentelmeni" 0

Netflix przedłużył serial Guya Ritchiego Dżentelmeni na drugi sezon. Gwiazdy Theo James, Kaya Scodelario i Daniel Ings powrócą, aby ponownie wcielić się w swoje role w ośmioodcinkowej drugiej części przebojowego serialu, stworzonego przez Ritchiego na podstawie jego filmu i wyprodukowanego przez Miramax Television.

Ritchie, który zdobył nominację do nagrody Emmy za reżyserię pierwszego sezonu, powróci do reżyserii. Scenariusz znowu pisze z Matthew Readem.

Bohaterem pierwszego sezonu jest Eddie Horniman, który nieoczekiwanie dziedziczy pokaźną wiejską posiadłość swojego ojca – tylko po to, by odkryć, że jest ona częścią tajnego imperium konopi indyjskich. Co więcej, wiele podejrzanych postaci z brytyjskiego półświatka chce mieć udział w tej operacji. Zdeterminowany, by wyrwać swoją rodzinę ze szponów, Eddie próbuje bawić się z gangsterami w ich własną grę. Jednak w miarę jak zostaje wciągnięty w świat przestępczości, zaczyna go lubić.

Brytyjska wytwórnia Moonage Pictures wraz z Ritchiem produkuje dla Netflixa i Miramax Television; Will Gould, Read i Frith Tiplady producenci wykonawczy dla Moonage Pictures; Helpwig dla telewizji Miramax. Ivan Atkinson jest także producentem wykonawczym.

Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w przyszłym roku.

Źrodło: Deadline