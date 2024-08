Tytułowy bohater kontra Rhino w nowym zwiastunie "Kraven Łowca" 0

Sony Pictures ujawniło nowy zwiastun Kravena Łowcy, w którym Aaron Taylor-Johnson występuje zarówno w roli Łowcy, jak i zwierzyny. Zwiastun zawiera także świeże spojrzenie na Rhino granego przez Alessandro Nivolę.

Kraven Łowca to emocjonująca, pełna akcji opowieść o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson wciela się w Kravena, mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem Nikołajem Kravinoffem (Russell Crowe) wprowadza go na ścieżkę zemsty o brutalnych konsekwencjach, motywując go do zostania nie tylko największym myśliwym na świecie, ale także jeden z najbardziej przerażających.

Reżyserem Kravena Łowcy jest nominowany do Oscara reżyser J.C. Chandor na podstawie scenariusza, którego współautorami są Richard Wenk, Matt Holloway i Art Marcum.

Film trafi do naszych kin 13 grudnia 2024 roku.

Źrodło: Warner Bros.