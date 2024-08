Powstanie reboot "Horych doktorów"? Twórca zdradza pierwsze informacje 0

Ponowne uruchomienie Horych doktorów było czymś, o czym fani mieli nadzieję usłyszeć od jakiegoś czasu, a niedawno twórca Bill Lawrence przedstawił aktualne informacje na temat możliwości powstania serialu.

W rozmowie z Variety Lawrence – który jest także jednym ze współtwórców popularnego serialu Apple TV+ Ted Lasso – żartobliwie przyznał, że drażnił się z potencjalnym ponownym uruchomieniem Horych doktorów, aby uniknąć pytań na temat Teda Lasso.

Po zakończeniu serialu Lawrence ujawnił, że faktycznie nastąpiły pewne zmiany w związku z potencjalnym ponownym uruchomieniem. Według niego największą rzeczą, która ich powstrzymuje, jest duża część spraw biznesowych.

Część biznesowa zawsze może zostać schrzaniona. Ale jestem pełen nadziei. Byłoby fajnie to zrobić nie tylko dlatego, że szukamy pretekstu do wspólnego spędzania czasu, ale także dlatego, że fajnie byłoby to zrobić twórczo. Nie chcesz tego po prostu wysłać pocztą. Ale byłoby ciekawie zobaczyć te postacie starsze i zobaczyć, jak teraz wyglądają nowe dzieci w medycynie, ponieważ jest to zawód heroiczny i nikt nie robi tego, aby się wzbogacić.

wyjawił Bill Lawrence

O czym jest serial Hoży doktorzy?

Jeśli Ostry dyżur przyprawia was o gęsią skórkę, a na widok igły i strzykawki robi wam się słabo – serial Hoży doktorzy (znany także pod angielskim tytułem "Scrubs") będzie dla was doskonałą odtrutką! Bohaterem jest tu świeżo upieczony lekarz John Dorian, znany jako J.D. (w tej roli znany choćby z Powrotu do Garden State Zach Braff). Śledzimy perypetie tego żółtodzioba oraz jego przyjaciół – chirurga, dr Chrisa Turka (Donald Faison), pielęgniarki, Carli Espinosa (Judy Reyes) oraz lekarki, dr Elliot Reid (Sarah Chalke), pracujących w Szpitalu Świętego Serca. Nad początkującymi lekarzami pieczę sprawuje szorstki w obyciu ordynator szpitala, dr Bob Elso (Ken Jenkins), nieprzyjemny, acz troskliwy dr Perry Cox (John C. McGinley) oraz wiecznie pragnący uprzykrzyć życie "J.D." – woźny (Neil Flynn). Perypetie młodych lekarzy często dotykają dramatycznych wydarzeń, lecz wszystko jest przedstawione z humorem, na wesoło.

