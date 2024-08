Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prime Video pokazuje pierwsze zdjęcia z "House of Spoils" 0

Prime Video ogłosiło, że film House of Spoils będzie miał swoją światową premierę 21 września podczas festiwalu Fantastic Fest, a 3 października pojawi się na Prime Video.

W tym wykraczającym poza granice gatunku thrillerze laureatka Oscara Ariana DeBose wciela się w postać szefowej kuchni znanej jako „Chef”, która otwiera restaurację na odludziu. Tam zmaga się z chaosem w kuchni, przygniatającymi wątpliwościami… oraz nawiedzającą restaurację istotą, która na każdym kroku próbuje sabotować jej wysiłki. Jest to drugi po Blow the Man Down wspólny film fabularny scenarzystek i reżyserek Bridget Savage Cole i Danielle Krudy.

W trakcie prac nad filmem rolę konsultantki ds. stylizacji żywności pełniła Zoe Hegedus. Zoe specjalizuje się w komponowaniu jedzenia na potrzeby filmów, seriali telewizyjnych, immersyjnych doświadczeń i instalacji kulinarnych oraz jadalnych dekoracji stołów. Jej wcześniejsze osiągnięcia obejmują pracę przy takich filmach jak: Midsommar, Biedne istoty, Diuna: Część 1 i Diuna: Część 2.

House of Spoils to kontynuacja współpracy nawiązanej przez Amazon MGM Studios i Blumhouse Television w 2019 roku.

Źrodło: Prime Video