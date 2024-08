Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mattel i Illumination stworzą animację "Barbie"

Mattel i Illumination na poważnie myślą o realizacji filmu animowanego, którego akcja zostanie osadzona w uniwersum "Barbie".

Firma Mattel rozpoczęła rozmowy z Illumination na temat zrealizowania filmu animowanego o lalce Barbie. Powodów są conajmniej dwa! Pierwszym jest oczywiście niebotyczny sukces filmu aktorskiego Barbie z Margot Robbie w roli głównej. Produkcja oprócz tego, że była sukcesem artystycznym, okazała się także wielkim kasowym przebojem, który zarobił 1,5 miliarda dolarów.

Drugi powód to ogromny sukces filmu animowanego Super Mario Bros. Film, który najwidoczniej tak zadziałał na wyobraźnię Mattel, że chcą oni tego samego z Barbie. Z tego też powodu firma zwróciła się do Illumination, które miałoby nadać filmowi podobny charakter i przekształcić go w dużą animowaną serię.

Greta Gerwig oraz Margot Robbie mają nie być zaangażowane w realizację animacji.

Źrodło: Puck