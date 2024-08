"Mroczna materia" otrzymała zamówienie na 2. sezon 0

Apple TV+ oficjalnie zamówiło 2. sezon Mrocznej materii swojego najnowszego thrillera science-fiction. Dzieje się tak po ponad miesiącu od zakończenia pierwszej części składającej się z 9 odcinków.

fragment plakatu serialu "Mroczna materia"

Serial został stworzony, napisany i wyprodukowany przez Blakea Croucha na podstawie jego powieści z 2016 roku pod tym samym tytułem. W serialu występują Joel Edgerton jako Jason Dessen, Jennifer Connelly jako Daniela Dessen, Alice Braga jako Amanda Lucas, Oakes Fegley jako Charlie Dessen, Jimmi Simpson jako Ryan Holder, Dayo Okeniyi jako Leighton Vance i Amanda Brugel jako Blair Caplan. Producentami wykonawczymi są Edgerton, Matt Tomach i Jacquelyn Ben-Zekry.

Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do pierwszego sezonu – fanom książek i nowym fanom – i oczywiście naszym partnerom z Apple i Sony, mojemu niesamowitemu partnerowi-producentowi Mattowi Tolmachowi, naszej wspaniałej obsadzie i ekipie oraz wspaniałemu miastu Chicago – byliście dla nas tacy dobrzy. W trakcie pisania i kręcenia pierwszego sezonu odkryliśmy, że jest o wiele więcej historii do opowiedzenia, a jedynie zarysowaliśmy powierzchnię tych postaci, walcząc o przetrwanie i odnalezienie drogi do domu przez krajobraz umysłu… naginanie rzeczywistości. Do zobaczenia!

powiedział w oświadczeniu showrunner Blake Crouch

O czym opowiada serial "Mroczna materia"?

W tym psychodelicznym thrillerze Jason Dessen zostaje porwany do alternatywnej wersji swojego życia. By wrócić do swojej prawdziwej rodziny, będzie musiał pokonać najgorszego wroga, jakiego mógłby sobie wyobrazić: samego siebie.

Źrodło: ComingSoon