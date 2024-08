Ustalono datę premiery "Horyzont. Rozdział 1" na platformie Max 0

Warner Bros. ogłosił premierę Horyzont. Rozdział 1 na Max, najnowszego dramatu Kevina Costnera. Dzieje się tak po ponad miesiącu od kinowej premiery filmu.

"Horyzont. Rozdział 1"

Podążając za wspaniałą tradycją kultowych westernów Warner Bros. Pictures, Horyzont. Rozdział 1 bada uroki Dzikiego Zachodu oraz to, jak został on zdobyty – i przegrany – poprzez krew, pot i łzy wielu osób. Ambitna kinowa przygoda Costnera, obejmująca cztery lata wojny secesyjnej, od 1861 do 1865, zabierze widzów w emocjonalną podróż po kraju toczącym wojnę ze sobą, doświadczaną przez pryzmat rodzin, przyjaciół i wrogów, z których wszyscy próbują odkryć, co to naprawdę znaczy być Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Premiera filmu zaplanowana jest na piątek, 23 sierpnia 2024 roku, wyłącznie na platformie Max. Od światowej premiery na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2024 roku film zbiera mieszane recenzje krytyków. Obecnie posiada wynik 70% w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie ponad 2500 zweryfikowanych ocen.

Pierwszą część wyreżyserował Costner, który napisał scenariusz wspólnie z Jonem Bairdem. W filmie występują Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Abbey Lee, Will Patton, Jena Malone, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Jeff Fahey, Isabelle Fuhrman, Ella Hunt, David O’Hara, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Tim Guinee, Scott Haze, Tom Payne, Alejandro Edda, James Russo, Jon Beavers, Jaime Campbell Bower i Michael Anganaro.

Źrodło: ComingSoon