Kino Kobiet z filmem "It Ends with Us" 0

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 21 sierpnia widzimy się na kolejnym pokazie Kina Kobiet. Zagramy It Ends With Us. Film opowiada historię Lily Bloom, która rozpoczyna nowe życie w Bostonie. Spełnia swoje marzenie o posiadaniu własnego biznesu i otwiera kwiaciarnię. W rolach głównych Blake Lively oraz Justin Baldoni.

MOTYW WIECZORU

W sierpniu zapraszamy w kwiatowych stylizacjach. Obowiązkowo kwiaty we włosach!

Choć Lily Bloom (Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle’a Kincaida (Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość- Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle’em pod znakiem zapytania.

Źrodło: Helios