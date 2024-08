Chris Renaud, który wyreżyserował pierwsze dwa i czwarty film z serii Jak ukraść Księżyc, podważył potencjał uniwersum na aktorski film.

Boże, mam nadzieję, że nie – powiedział bez ogródek Renaud zapytany przez Film Hounds, czy istnieje możliwość stworzenia przez Illumination i Universal filmów aktorskich w ramach tej serii. To moja odpowiedź.

Studia takie jak Disney odniosły sukces kasowy, tworząc przeróbki klasyków animacji, takich jak Król Lew i Aladyn, Piękna i Bestia (2017!) oraz Alicja w Krainie Czarów (2010!), z których wszystkie przekroczyły próg 1 miliarda dolarów. Nadchodzące filmy, takie jak Mufasa: Król Lew i aktorska Moana, mają nadzieję odtworzyć tę rentowność.