Nowy oficjalny zwiastun do drugiego sezonu serialu "Tulsa King" z Sylvestrem Stallone 0

W sieci dostępny jest już nowy oficjalny zwiastun wyczekiwanego drugiego sezonu serialu Tulsa King, z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone w roli głównej.

W drugim sezonie Dwight (Stallone) i jego ekipa cały czas bronią swojego imperium w Tulsie. Zaczynają jednak zdawać sobie sprawę, że nie są jedynymi, którzy chcą rządzić na tym terenie. Mafia z Kansas City i potężny lokalny biznesmen utrudniają Dwightowi walkę o bezpieczeństwo jego ludzi i rodziny oraz zarządzanie całą masą spraw. A przecież nowy król Tulsy wciąż ma niedokończone sprawy w Nowym Jorku…

W Tulsa King występują także: Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund i Dana Delany.

W emocjonującym zwiastunie słyszymy niepublikowany jeszcze utwór "Get By" z nadchodzącego drugiego albumu nominowanego do nagrody Grammy gwiazdora country Jelly’ego Rolla, który również ma małą rolę w nowym sezonie. Premiera Tulsa King odbędzie się w środę 18 września. Producentami wykonawczymi serialu są: nominowany do Oscara Taylor Sheridan, nominowany do Oscara scenarzysta Terence Winter oraz nominowany do wielu nagród reżyser Craig Zisk. Za produkcję odpowiadają wytwórnie MTV Entertainment Studios i 101 Studios.

Źrodło: SkyShowtime