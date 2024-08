Mastroianni i Deneuve w komedii "Marcello Mio" - premiera kinowa w 100. rocznicę urodzin Marcello Mastroianniego 0

28 września 2024 roku to wyjątkowa data związana z 100. rocznicą urodzin legendy kina – Marcello Mastroianniego, znanego między innymi z filmów Federico Felliniego. Z tej okazji do polskich kin trafi wyjątkowa komedia Marcello Mio, która z lekkością, humorem i nostalgią wraca do życia i kariery tego wybitnego aktora, poprzez postać graną przez Chiarę Mastroianni.

Chiara jest aktorką, córką Marcello Mastroianniego i Catherine Deneuve. Pewnego lata, gdy jej świat pogrąża się w chaosie, postanawia zacząć żyć jak jej ojciec. Ubiera się jak on, mówi jak on, oddycha jak on, tak przekonująco, że ludzie wokół zaczynają w to wierzyć i nazywają ją "Marcello".

Przez całe życie słyszałam, że wyglądam jak mój ojciec. Dlatego zaintrygowało mnie, że mogę to podobieństwo wykorzystać na ekranie. Nie zawsze aktorka dostaje propozycję zagrania w filmie, w którym może być i kobietą, i mężczyzną, grać w różnych językach i na dodatek mierzyć się z własnymi uczuciami i wspomnieniami.

mówi Chiara Mastroianni

U jej boku w filmie "Marcello Mio" występują Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay i Nicole Garcia. Jest to już kolejny film, przy którym reżyser Christophe Honoré współpracował z Chiarą Mastroianni. Za rolę w jego Pokoju 212 aktorka otrzymała nagrodę na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Oto zwiastun filmu:

Źrodło: Galapagos Films