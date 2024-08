Znamy nazwiska scenarzystów serialu o Zielonych Latarniach 0

Serial "Lanterns" będzie sygnowany marką HBO, a więc Max liczy na naprawdę jakościowy produkt. Dzisiaj poznaliśmy nazwiska scenarzystów, którzy będą pracować przy owym projekcie.

Jak już było wiadomo, za nową adaptację komiksu "Green Lantern" odpowiadają Chris Mundy, Damon Lindelof i Tom King. W ich zespole pojawiło się kilku scenarzystów oraz scenarzystem, którzy będą pracowali nad scenariuszami. W ekipie znaleźli się: Vanessa Baden, Brittany Worthington, Noah Sellman, Justin Britt-Gibson, Joaquin Lopez, Ally Lucchio oraz Breannah Gibson. Co ciekawe część tych osób ma być też w drużynie producenckiej.

"Lanterns" to część nowej strategii przenoszenia drogich serii z serwisu streamingowego do sieci HBO, która obejmuje również wysokobudżetowe seriale, takie jak "Harry Potter" i Welcome to Derry.

Serial opowiada historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy Zielonych Latarni, Hala Jordana, dwóch międzygalaktycznych policjantów wciągniętych w mroczną, ziemską tajemnicę, którzy badają morderstwo w samym sercu Ameryki.

Produkcja będzie składała się z ośmiu odcinków.

Źrodło: msn.com