Dysfunkcyjni olimpijscy bogowie w zwiastunie serialu ''Kaos''

Po kilku teaserach nareszcie przyszedł czas na pełny zwiastun komediowego serialu Netflix Kaos. Produkcja ta opiera swą fabułę na greckiej mitologii, jednak tu olimpijscy bogowie przedstawieni są w zupełnie inny sposób – jako dysfunkcyjna rodzina, której zagrażają zwykli śmiertelnicy.

kadr z serialu ''Kaos''

Jeff Goldblum wciela się w rolę władcy bogów i pana świata Zeusa. Bogowie olimpijscy okazują się jedną wielką dysfunkcyjną rodziną i nie mają zielonego pojęcia, że śmiertelnicy są zdolni pozbawić ich władzy. Zmiana nadchodzi wielkimi krokami — a przynoszą ją Riddy i Orfeusz.

Zwiastun po raz pierwszy ukazuje nam Kasandrę (Billie Piper), Meduzę (Debi Mazar) i Lachesis (Suzy Eddie Izzard).

Od dawna ciesząc się statusem Króla Bogów, Zeus nigdy nie martwił się, że coś zagrozi jego panowaniu. Tak się jednak dzieje. Pewnego ranka budzi się on i odkrywa zmarszczkę na czole. Wierząc, że jest to zwiastun starożytnej przepowiedni, która przepowiada jego zagładę, popada w nerwicę i paranoję. Bóg Bogów widząc wszędzie znaki zaczyna niebezpiecznie doprowadzać do samodestrukcji. Martwi się jednak całkiem słusznie. Bowiem niegdyś jego przyjaciel, a obecnie więzień, Prometeusz, układa plan zniszczenia Króla Bogów. Plan obejmuje trzech różnych ludzi, z których wszyscy są całkowicie nieświadomi swojego kosmicznego znaczenia ani roli, jaką muszą odegrać w ratowaniu świata.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym Kaos jest Charlie Covell. Ten 10-odcinkowy serial opisywany jest jako współczesne spojrzenie na mitologię grecką, eksplorujące tematy polityki płci, władzy i życia w podziemnym świecie. Obsadę uzupełniają Cliff Curtis jako Posejdon, David Thewlis jako Hades, Janet McTeer jako Hera, Killian Scott jako Orfeusz, Aurora Perrineau jako Riddy, Daniel Lawrence Taylor jako Tezeusz i Nabhaan Rizwan jako Dionizos.

Premiera serialu już 29 sierpnia.

Źrodło: Netflix