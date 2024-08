Serialowy prequel ''Piątku trzynastego'' nadal żyje. Projekt ma nowego showrunnera 0

Tworzony dla Peacock serial '’Crystal Lake'’ będący prequelem serii slasherów Piątek trzynastego nadal jest w fazie rozwoju. Na pokład projektu wszedł nowy showrunner – Brad Caleb Kane.

kadr z filmu ''Piątek 13-go''

Ma on na swoim koncie prace nad serialami Piraci oraz Wojownik. Jeśli chodzi o gatunek horroru to pracuje jako showrunner i producent wykonawczy przy serii Welcome to Derry, która swą premierę ma mieć w 2025 roku. Stanowisko showrunnera przy Crystal Lake przejął on po Bryanie Fullerze, który opuścił projekt w maju tego roku. Związany był z nim od samego początku, a więc od 2022 roku, kiedy to został ogłoszony.

Kane jest zachwycony objętym stanowiskiem co widać w opublikowanym przez niego oświadczeniu:

Od momentu, gdy zobaczyłem Jasona Voorheesa w wieku 8 lat, wiedziałem, że moja ścieżka twórcza pewnego dnia będzie przeznaczona tej serii. Nic nie zdefiniowało mojego dzieciństwa bardziej niż dorastanie w złotej erze filmów slasherowych i nic nie zdefiniowało tego gatunku bardziej niż '’Piątek trzynastego'’. Nie mogę być już bardziej podekscytowany możliwością dodania rozdziału do tej kultowej franczyzy, współpracując ze świetnymi partnerami – Peacock i A24.

Szczegóły fabularne serialu pozostają na razie tajemnicą. Kane będzie także producentem wykonawczym obok Victora Millera, Marca Toberoffa, Roberta M. Barsamiana i Roberta P. Barsamiana.

Do tej pory w serii Piątek trzynastego powstało 12 filmów. Pierwszy to Piątek trzynastego z 1980 roku, a ostatni z 2009 roku. Istnieje także serial grozy Friday the 13th, którego premiera odbyła się w 1987 roku, jednak nie ma on żadnego związku z serią filmów.

