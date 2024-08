Zakończono prace na planie 2. sezonu ''The Last of Us'' 0

Po trwających ponad pół roku zdjęciach zakończono prace na planie drugiego sezonu serialu HBO The Last of Us, którego fabuła opiera się na popularnej serii gier Naugthy Dog.

fragment plakatu

Drugi sezon rozgrywającego się w postapokaliptycznym świecie serialu składać ma się z siedmiu odcinków. Jego premiera w 2025 roku.

Jeśli chodzi o fabularne szczegóły projektu, to nie mamy na razie żadnego oficjalnego opisu. Wiadomo, że drugi sezon ukaże nam to co dzieje się w grze The Last of Us Part II. Jego fabuła ma rozłożona zostać na ten i trzeci sezon, aby dokładnie oddać to co dzieje się w grze, która jest dwukrotnie dłuższa od swojej pierwszej części.

Przypomnijmy, że historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

W obsadzie drugiego sezonu znajdują się m.in. Bella Ramsey, Pedro Pascal, Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Young Manzino, Isabela Merced, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Danny Ramirez i Catherine O’Hara.

Źrodło: Dark Horizons