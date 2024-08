Millie Bobby Brown wyprodukuje adaptację filmową swojej debiutanckiej powieści ''19 stopni'' 0

Millie Bobby Brown, aktorka znana głównie z produkcji Netflixa dalej kontynuuje współpracuje z streamerem, a jej kolejnym projektem będzie adaptacja filmowa jej własnej książki '’19 stopni'’. Aktorka wyprodukuje film dla Netflixa pod szyldem PCMA. Ma także w planach zagrać w nim główną rolę.

Millie Bobby Brown, kadr z serialu ''Stranger Things''

Debiutancką powieść Bobby Brown na język filmu przeniesie Anthony McCarten, znany z prac nad Teorią wszystkiego czy Dwóch papieży. Stanowiska producenckie oprócz młodej aktorki objęli także Jonathan Eirich i Nick Reynolds.

O czym jest powieść?

19 stopni to poruszająca opowieść o miłości, tęsknocie, niepewności i stracie, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia ukochanej babci autorki. Londyn, rok 1942, trwa II wojna światowa. Niemieckie bombardowania nieustannie dają się we znaki mieszkańcom stolicy. We wschodniej dzielnicy miasta, Bethnal Green, mieszka osiemnastoletnia Nellie Morris. Mimo trudów wojny cieszy się kochającą rodziną, gronem oddanych przyjaciół oraz pracą asystentki burmistrzyni. Pewnego dnia poznaje przystojnego Raya, amerykańskiego pilota stacjonującego w pobliżu. Pomimo początkowej niechęci dziewczyny okazuje się, że miłość może rozkwitnąć nawet w najmroczniejszych czasach. Gdy Nellie nieśmiało zaczyna snuć plany o szczęśliwej przyszłości, wojna brutalnie niszczy jej marzenia. Podczas jednego z nalotów dochodzi do tragedii, a świat dziewczyny rozpada się na kawałki. I nie są temu winne wyłącznie niemieckie bomby.

Źrodło: ComingSoon, Lubimy czytać