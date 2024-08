Lily Collins o 5. sezonie ''Emily w Paryżu'' - ''chciałabym zmienić otoczenie'' 0

Parę dni temu na platformie Netflix zadebiutowała pierwsza część czwartego sezonu komediowej produkcji Emily w Paryżu. W ramach promocji gwiazda serii Lily Collins niejednokrotnie wypowiadała się na temat popularnego serialu. W jednym z ostatnich wywiadów zdradziła co chciałaby, aby zrobiła jej bohaterka.

kadr z serialu ''Emily w Paryżu''

Serial nie otrzymał jeszcze odnowienia na piąty sezon. Streamer prawdopodobnie z podjęciem decyzji czeka na wyniki oglądalności czwartego sezonu. Ten zadebiutował 15 sierpnia z pierwszymi pięcioma odcinkami. Kolejne pięć trafi na platformę 12 września.

Lily stwierdziła, że bardzo spodobałaby jej się zmiana otoczenia. Aktorka zasugerowała, że jej bohaterka mogłaby na przykład wyruszyć do Tokio i tam trochę pobyć całkowicie zmieniając kulturę. Collins w trakcie wywiadu powiedziała także jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie twórcy prawdopodobnie o tym dokąd scenariusz powstanie decydują na bieżąco, gdyż jak mówi:

Nawet nie wiemy jaki będzie finał, gdy zaczynamy kręcić sezon. Spowodowane jest to tym, że nie wiemy, w którym momencie twórca zechce go zakończyć.

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.

Pierwsza połowa 4. sezonu zakończyła się kilkoma ujawnieniami fabularnymi, głównie tym, że Camille nie jest w ciąży. Istnieje również ciągły konflikt w związku między Emily, Gabrielem i Alfiem. Emily zrywa z Alfiem. Jednak pomimo faktu, że nie są razem, nadal cały czas coś do siebie czują.

Źrodło: ComingSoon