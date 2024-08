"W pokoju obok", czyli anglojęzyczny debiut Pedro Almodóvara - zobaczcie zwiastun! 0

Film z Tildą Swinton i Julianne Moore zatytułowany W pokoju obok, to anglojęzyczny debiut Pedro Almodóvara. Jego zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Ingrid (Julianne Moore) i Martha (Tilda Swinton) były bliskimi przyjaciółkami w młodości, kiedy pracowały razem w tym samym magazynie. Ingrid została powieściopisarką autobiografii, a Martha reporterką wojenną. Rozdzieliły je okoliczności życiowe. Po latach spotykają się ponownie w ekstremalnej, ale dziwnie słodkiej sytuacji.

Jest to pełnometrażowy anglojęzyczny debiut Pedro Almodóvara. Scenariusz powstał na podstawie książki "What Are You Going Through" autorstwa Sigrid Nunez. W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wymienionych aktorek są też John Turturro i Alessandro Nivola.

Film będzie miał premierę na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji , gdzie będzie walczył o Złotego Lwa. Premiera kinowa odbędzie się natomiast 18 października.

Źrodło: Sony Pictures Classics