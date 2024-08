Fede Álvarez o kontynuacji ''Obcy: Romulus'' - ''nie wcześniej niż za kilka lat'' 0

Obcy: Romulus trafił do kin zaledwie parę dni temu, a jego reżyser Fede Alvarez już pytany jest o potencjalną kontynuację. Okazuje się, że filmowiec ma na nią pomysł.

kadr z filmu ''Obcy: Romulus''

Alvarez zapytany został o pomysł na sequel oraz o możliwości stworzenia go jak najszybciej, gdyby zaistniała taka potrzeba. Reżyser jak się okazuje ma wizję kontynuacji, jednak nie zamierza robić jej zbyt wcześnie. Po ukończeniu scenariusza filmowiec wraz z drugim scenarzystą Rodo Sayagues zaczęli myśleć nad tym do czego zmierza ta historia i jej bohaterowie. To już zapoczątek sequela, jak twierdzi Alvarez.

Dodaje jednak, że nie doczekamy się go zbyt szybko.

Staramy się jednak myśleć o tym bardziej w kategoriach historii i tego, czy potrzebuje ona kolejnego rozdziału i czy ludzie chcą wiedzieć, co będzie dalej. Więc poczekamy, co ludzie pomyślą i czy o to poproszą. Moja filozofia jest taka, że ​​nigdy nie powinieneś robić sequelu w ciągu dwóch lat. Musisz odejść. Musisz sprawić, żeby widzowie naprawdę tego chcieli. Pomiędzy dwoma pierwszymi Obcymi jest siedem lat różnicy. Ale zdecydowanie mamy pomysły, gdzie to powinno pójść powiedział Alvarez.

Akcja filmu Obcy: Romulus rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z Obcy – 8 pasażer Nostromo a Obcy – Decydujące starcie. Podczas przeszukiwania głębin opuszczonej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów staje twarzą w twarz z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie.

