Na życie nigdy nie jest za późno - polski zwiastun irańskiego filmu ''Moje ulubione ciasto'' 0

Aurora Films prezentuje polski zwiastun nowego filmu znanego z głośnej Ballady o białej krowie reżyserskiego duetu Maryam Moghaddam i Behtasha Sanaeehy. Moje ulubione ciasto to ujmująca opowieść o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno. A o własne szczęście warto walczyć na przekór wszystkiemu, nawet gdy na drodze staje polityka, która na każdym kroku zdaje się utrudniać życie bohaterom.

kadr z filmu ''Moje ulubione ciasto''

Po śmierci męża i wyjeździe córki do Europy siedemdziesięcioletnia mieszkanka Teheranu Mahin (w tej roli znakomita Lili Farhadpour) czuje się osamotniona. Kobieta marzy o tym, by jesień swojego życia spędzić, mając u boku kogoś, z kim mogłaby dzielić radości i troski dnia codziennego. Podczas jednego ze spotkań przyjaciółki przekonują ją, by chociaż spróbowała dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Plan Mahin jest prosty – przełamanie codziennej rutyny i ożywienie życia uczuciowego, o którym wydaje się, że dawno już zapomniała. Dowiedziawszy się, że starszy taksówkarz o imieniu Faramarz (Esmaeel Mehrabi) również jest samotny, Mahin postanawia zaprosić go do swojego domu i spędzić z nim wspaniały wieczór.

Historia ta jest także pretekstem, by pokazać, jak mieszkańcy Iranu próbują radzić sobie z opresyjnym, konserwatywnym reżimem.

Film został nagrodzony w Berlinie nagrodą FIPRESCI oraz nagrodą jury ekumenicznego.

Moje ulubione ciasto do polskich kin wejdzie 8 listopada.

Źrodło: Aurora Films