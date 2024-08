Wes Ball wyreżyseruje film oparty na grze wideo ''Ruiner'' 0

Powstanie kolejna adaptacja popularnej gry wideo. Tym razem na kinowym ekranie zawita ’’Ruiner’’, gra za powstanie której odpowiada Reikon Games. Stanowisko reżysera objął Wes Ball mający na swoim koncie tegoroczne Królestwo planety małp oraz trylogię Więzień labiryntu.

kadr z gry

Prawa do adaptacji gry wideo nabyło studio Universal Pictures. Scenariusz na podstawie gry napisze Michael Arlen Ross. Pracował on przy horrorze Turistas oraz romansie fantasy Upadli. Producenci to 87North, Story Kitchen i Oddball.

Ruiner to utrzymana w stylistyce cyberpunk, taktyczna strzelanina typu top-down. Akcja gry osadzona jest w roku 2091 w cybermetropolii Rengkok. Dzięki możliwościom, jakie daje rzeczywistość wirtualna, co zamożniejsi klienci firmy mogą doświadczyć prawdziwego raju, fundując sobie niemal dowolny rodzaj wirtualnych rozrywek i doznań. W tym samym czasie przeciętni obywatele muszą zmagać się z prawdziwym piekłem na ziemi, jak należałoby określić życie na ulicach nękanej korupcją i zepsuciem metropolii. Gracz wciela się w bohatera, który walczy z skorumpowanym systemem, aby odkryć prawdę i odzyskać porwanego brata. Pod przewodnictwem tajemniczego hakera walczy w świecie brutalnej przemocy i najnowocześniejszej technologii, zbliżając się do mrocznych sekretów ukrytych na rozświetlonych neonami ulicach miasta.

Źrodło: Variety, gry-online