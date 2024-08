Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Anya Taylor-Joy znowu łączy siły z Netflixem - aktorka zagra w adaptacji "How to Kill Your Family" 0

Anya Taylor-Joy, która rozbiła bank występem w miniserialu Gambit Królowej, ponownie łączy siły z Netflixem! Aktorka wystąpi w kolejnej produkcji streamingowego giganta.

Anya Taylor-Joy zamierza zagrać w serialu będącym adaptacją bestsellerowej powieści Belli Mackie "Jak zabiłam swoją rodzinę" (w oryginale "How to Kill Your Family". W produkcji, która będzie składała się z ośmiu odcinków, aktorka wcieli się w postać morderczej bohaterki Grace Bernard.

Przeczytajcie opisu wydawcy książki:

Podobno rodziny się nie wybiera. Ale zawsze można ją zabić… Poznajcie Grace Bernard. Córkę, siostrę, przyjaciółkę i… seryjną morderczynię. Kiedy Grace odkrywa, że jej nieobecny (i obrzydliwie bogaty) ojciec odrzucił prośby o pomoc jej umierającej matki, poprzysięga zemstę. To wtedy postanawia zabić wszystkich członków swojej rodziny. Szczegółowy plan realizuje ze spokojem i kreatywnością, godną psychopatycznej zabójczyni. Rezultat jest nie tylko makabryczny, ale też… komiczny. Jednak zabawa kończy się w momencie, kiedy Grace trafia do więzienia za przestępstwo, którego akurat nie popełniła… "Jak zabiłam swoją rodzinę" to zaskakująca i porywająca powieść o podziałach klasowych, rodzinie, miłości i… zbrodni.

Emma Moran pełni funkcję głównej scenarzystki i producentki wykonawczej, natomiast sama Anya Taylor-Joy jest również producentką wykonawczą.

Źrodło: Variety / opis: Wydawnictwo Dolnośląskie