''Prawnik z Lincolna'' powraca. Netflix podał datę premiery 3. sezonu 0

Ponad rok od emisji drugiego sezonu przebojowego serialu prawniczego Prawnik z Lincolna, poznaliśmy datę premiery kolejnej serii. Nowe sprawy Mickey Haller poprowadzi już w październiku.

kadr z serialu ''Prawnik z Lincolna''

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) to obrazoburczy idealista, który prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles. Początkowo prowadzi on sprawy dealerów, narkomanów, ogólnie można powiedzieć, że broni przestępców. Jedynym werdyktem jaki go interesuje jest uniewinnienie. Jednak pewnego dnia otrzymuje sprawę, która całkowicie odmienia jego karierę, a spryt jaki posiada wreszcie mu się opłaca. Ponownie zdefiniować musi także swój etyczny kodeks, jakim do tej pory się posługiwał.

Trzeci sezon serialu jest adaptacją piątego tomu The Gods of Guilt należącego do bestsellerowego cyklu Michaela Connelly'ego. Fabuła drugiej serii opiera się na czwartej książce, zatytułowanej Piąty świadek, a pierwszej na drugiej pt. Ołowiany wyrok.

Premiera 3. sezonu serialu Prawnik z Lincolna odbędzie się 17 października na Netflix. Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest David E. Kelley, a showrunnerami Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez. W obsadzie serialu są także Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson i Yaya DaCosta. Neve Campbell nie powróci do roli byłej żony Mickey’ego.

Źrodło: ComingSoon