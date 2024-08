Tim Curry ponownie na ekranie. Aktora zobaczymy w horrorze 0

Popularny brytyjski aktor Tim Curry szykuje się do powrotu na duży ekran. Zagra on w horrorze, a więc gatunku, który otworzył mu drogę w Hollywood.

kadr z filmu ''Stream''

Pierwszą dużą rolą Curry’ego był występ w filmie z 1975 roku Rocky Horror Picture Show. Potem mogliśmy podziwiać go w Krzyku. Następnie zaczął pojawiać się w filmach przygodowych i komediach. Te najsłynniejsze z nim to Trzej muszkieterowie, Straszny film 2, Kevin sam w Nowym Jorku czy Oskar. Po raz ostatni na srebrnym ekranie pojawił się w czarnej komedii Burke i Hare z 2010 roku. Potem tylko podkładał głos bohaterom licznych animacji.

Dziś w USA swą premierę miał horror Stream, w którym Tim Curry wciela się w jedną z głównych ról. Film wyreżyserował, napisał i wyprodukował Michael Leavy.

W swoim oświadczeniu reżyser powiedział, że udział Curry’ego w filmie był tajemnicą, którą trudno było utrzymać.

Jesteśmy tak szczęśliwi i podekscytowani, że możemy ponownie zaprosić Tima do filmów i na duży ekran! Jego urok zawsze emanuje i prześwieca przez wszystko, co robi, i jesteśmy zaszczyceni, że jest częścią ’’Stream’’! Jest kimś, kogo osobiście ubóstwiałem dorastając, i to jeden z najważniejszych momentów mojego życia, kiedy mogłem z nim pracować, szczególnie nad projektem, który tak wiele dla mnie znaczy powiedział Leavy.

Kiedy Roy i Elaine Keenan zdają sobie sprawę, że ich rodzina się rozpada, postanawiają coś zrobić, aby ją ratować. Roy odkłada pracę na dalszy plan i zaprasza żonę na wakacje mające przypomnieć im ich dobre lata. Spokojny pobyt w przytulnym hotelu to dokładnie to, czego potrzebują, jednak nie to ich czeka. Trafiają na czterech szalonych morderców patrolującymi pozornie zwyczajne korytarze. Roy zmuszony jest walczyć o swoje życie i życie swojej rodziny.

Obsadę horroru uzupełniają Jeffrey Combs, Danielle Harris, Tony Todd, Tim Reid, Dee Wallace i David Howard Thornton.

Kiedy i gdzie Stream będzie można obejrzeć w Polsce, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon