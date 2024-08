Zakończyły się zdjęcia do serialu Heweliusz , który inspirowany jest historią zatonięcia promu Jan Heweliusz, do którego doszło w styczniu 1993 roku na Morzu Bałtyckim. Dziś Netflix opublikował nagranie przedstawiające kulisy zdjęć do tego zrobionego z rozmachem serialu.

Serial przedstawia historię katastrofy polskiego promu Jan Heweliusz, ale przede wszystkim jest opowieścią o ludziach.