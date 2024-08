Zwiastun finałowego sezonu serialu HBO ''Genialna przyjaciółka'' 0

HBO wydało zwiastun 4. sezonu włoskiego dramatu Genialna przyjaciółka. Obraz ten już we wrześniu powróci z finałowymi odcinkami.

kadr z serialu ''Genialna przyjaciółka''

Genialna przyjaciółka to unikatowe studium przyjaźni dwóch kobiet, wpisane w epicki obraz zmian zachodzących we Włoszech na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Elena i Lila razem wychowały się w biednej dzielnicy Neapolu. Ich uczuciowy związek to mieszanka wielkiego przywiązania, rywalizacji i zazdrości. Nigdy jednak żadna z nich nie wahała się, by przyjść drugiej z pomocą. Elena osiągnęła sukces, została znaną pisarką. Piekielnie zdolna Lila wybrała inne życie, na własnych zasadach, na przekór wszystkiemu i wszystkim. Fabuła zaczyna się w chwili, gdy 60-letnia Elena dowiaduje się od syna Lili, że jego matka zniknęła bez słowa. Zabrała wszystkie ubrania, wycięła się za zdjęć. Elena stara się rozwikłać tajemnicę zniknięcia swojej przyjaciółki Lily, która była jej powiernicą i zarazem największym wrogiem.

Sezon czwarty zagłębia się w dorosłe życie Eleny i Lili. Znajdują się one uwikłane w zamieszki we Włoszech pod koniec lat 80., zbliżając się do końca dekad przemocy politycznej i niepokojów społecznych. Pośród macierzyństwa i wymagań kariery, pośród zdrad, gróźb, zaginięć i klęsk żywiołowych, Elena i Lila ponownie mieszkają w tej samej okolicy.

Fabuła serialu opiera się na powieściowym cyklu Eleny Ferrante. W czterech sezonach adaptuje on całość literackiego dzieła. W serialu występują Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce i Sonia Bergamasco.

Premiera czwartego sezonu serialu Genialna przyjaciółka zaplanowana jest na 9 września. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Źrodło: HBO