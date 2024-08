Kolejne trzy nazwiska w obsadzie 2. sezonu ''One Piece'' 0

Dalej trwają castingi do drugiego sezonu przebojowego serialu Netflixa One Piece powstałego na podstawie popularnej mangi. Angaże otrzymały trzy osoby.

Sendhil Ramamurthy, kadr z serialu ''Reverie''

Sendhil Ramamurthy zdobył rolę króla Nefertari Cobra. Jest on królem Królestwa Alabasta i ojcem Księżniczki Vivi, a także główną postacią w wątku Sagi o Alabaście, który ma się rozwinąć głównie w trzecim sezonie. Drugi ma zawierać przynajmniej trzy pierwsze z pięciu wątków (Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden). Tym samym prawdopodobnie ​​rola Ramamurthy’ego będzie w drugim sezonie ograniczona przed bardziej znaczącym czasem ekranowym w trzeciej serii.

Kolejne angaże dotyczą ról Dr Kureha i Dr Hiriluka. Wcielą się w nich odpowiednio Katey Sagal i Mark Harelik. Kureha to lekarka na Drum Island, mentorka i adopcyjna matka Choppera Tony’ego Tony’ego. Hiriluk zaś to szarlatan i przybrany ojciec Choppera.

Zdjęcia do drugiego sezonu już się rozpoczęły. Potrwać mają one do stycznia. Premiera drugiego sezonu planowana jest pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

