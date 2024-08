Julia Wieniawa, Borys Szyc i Mateusz Banasiuk w piosence z animacji "Nierozłączni" 0

Pojawił się teledysk prosto z animowanej komedii Nierozłączni od twórców hitu Toy Story, w której pełen energii marzyciel Don (Mateusz Banasiuk) i niepewny siebie DJ Piesiu Pies (Borys Szyc) staną przed poważnym zadaniem uratowania Dee (Julia Wieniawa) i innych zabawek.

fragment plakatu filmu "Nierozłączni"

Kukiełkowy teatr w centrum Nowego Jorku to świat Dona, głównego bohatera animacji, który pewnego dnia, podążając za głosem serca i potrzebą przygody, wyrusza w nieznane. Donowi nie brakuje odwagi, a świat widzi „przez różowe okulary”. Odrzucony przez grupę, postanawia sam spełnić swoje marzenie bycia rycerzem. Bieg akcji zmienia spotkanie Dona z DJ Piesio Psem – osamotnionym, bezdomnym pluszowym misiem-raperem. Piesio szuka rodziny, stałego kompana zabaw. Szybko godzi się więc na wspólną podróż do zamku w chmurach. Postać muzykalnego pieska (w tej roli Borys Szyc) ujmie najmłodszych, a serwowane przez niego popisy muzyczne rozbawią i wpadną w ucho każdego widza.

Konfrontacja dwóch tak osobliwych bohaterów uczy, że dzielenie się sobą i dawanie innym tego, co w nas najlepsze to wyraz największej troski. Spotkanie z kimś, z pozoru bardzo różniącym się od nas samych, pozwala nam wiele się nauczyć, a nawet uwierzyć we własne możliwości.

