Premierowy teledysk do nowego utworu Piotra Roguckiego z filmu "Wróbel" 0

Komedię Wróbel można od dziś oglądać w całej Polsce. Premiera filmu wzbogaciła się o kolejny element, który z pewnością przyciągnie uwagę miłośników dobrego kina i muzyki. Już teraz można obejrzeć teledysk do piosenki "Klucz żurawi", promującej film i wykonanej przez Piotra Roguckiego, jednego z głównych aktorów produkcji.

Utwór w wykonaniu Piotra Roguckiego, zatytułowany Klucz żurawi, to nie tylko muzyczna zapowiedź filmu, ale również emocjonalne uzupełnienie opowiedzianej w nim historii. Piosenka doskonale oddaje nastrój produkcji, w której zaskakujący humor łączy się z refleksją nad życiem i jego nieoczekiwanymi zwrotami.

O czym jest film "Wróbel"?

Wróbel to polski "feel good movie", historia o ironii życia, w której codzienne sprawy nabierają nieoczekiwanej wagi, a absurdalne sytuacje prowadzą do głębokich refleksji. Remek Wróbel, grany przez Jacka Borusińskiego, jest listonoszem i piłkarzem amatorskiej drużyny, który staje w obliczu nagłych życiowych zmian. Obok Borusińskiego w filmie występują również Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński, Bartłomiej Kotschedoff oraz Piotr Rogucki, który nie tylko wciela się w jedną z postaci, ale także użycza swojego głosu do muzycznego motywu przewodniego.

Główną rolę listonosza, któremu nagle zmienia się całe życie, gra Jacek Borusiński, współtwórca Grupy Mumio. Partnerują mu: Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński, Piotr Rogucki, Bartłomiej Kotschedoff, Agnieszka Matysiak. W nietypowych dla siebie rolach epizodycznie pojawią się m.in. wielkie nazwisko świata reklamy Iwo Zaniewski, legendarny komentator sportowy Stefan Szczepłek, znany ze standupu Wojciech Fiedorczuk, piłkarz Radek Majewski, czy dziennikarz Michał Ogórek.

Za powstanie której odpowiada Tomasz Gąssowski

Źrodło: Next Film