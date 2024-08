''The Watchers'' trafi na Max. Znamy datę premiery 0

Amerykański horror fantasy The Watchers w reżyserii Ishany Shyamalan, córki M. Night Shyamalana jeszcze w tym miesiącu trafi na platformę streamingową Max. Obraz ten jest reżyserskim debiutem Ishany. Jego kinowe przyjęcie nie spotkało się jednak ze zbyt pozytywnym odbiorem, zyskał mieszane recenzje zarówno od widzów, jak i krytyków.

kadr z filmu ''The Watchers''

Film zadebiutował 7 czerwca. Do serwisu Max na całym świecie trafi 30 sierpnia.

The Watchers przedstawia historię Miny, 28-letniej artystki, które utknęła w rozległym, dziewiczym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy wreszcie znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia. Dzięki pokojowi ze szklaną ścianą nieszczęśnicy mogą obserwować las. O zmroku włącza się prąd i wtedy to Oni widzą ich. Tytułowi Strażnicy wychodzą na powierzchnię, aby obserwować swoich uwięzionych ludzi, a każdemu, kto nie dotrze do bunkra na czas, przytrafiają się straszne rzeczy. Przestraszona i uwięziona wśród obcych Mina rozpaczliwie szuka odpowiedzi. Kim są Strażnicy i dlaczego trzymają ludzi w więzieniu, chcąc śledzić każdy ich ruch.

Za scenariusz i reżyserię The Watchers odpowiada Ishana Night Shyamalan, która wcześniej pełniła funkcję reżysera drugiej ekipy przy filmach swojego ojca Old z 2021 roku i Pukając do drzwi z 2023 roku. Wyreżyserowała także kilka odcinków serialu Servant w Apple TV+. W The Watchers występują Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen Fouere i John Lynch.

Fabuła horroru opiera się na powieści o tym samym tytule autorstwa A. M. Shine opublikowanej w 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon