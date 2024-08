Spin-off serialu ''Bibliotekarze'' uratowany przez TNT 0

Przygodowy serial TNT Bibliotekarze, który zamknął się w 2018 roku po czterech sezonach otrzymał swój spin-off. Noszący tytuł '’The Librarians: The Next Chapter'’ serial trafić miał tej jesieni do ramówki The CW. Przejęła go jednak stacja TNT.

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o usunięciu spin-offa z ramówki stacji. Prawdopodobnie, gdyby nie TNT produkcja nigdy nie ujrzałaby światła dziennego i trafiła do kosza. Na szczęście jednak powróciła ona do stacji ’’matki’’. Ta nie podała jeszcze daty premiery serialu.

Bibliotekarze również byli spin-offem, tyle że serii filmowej, która doczekała się trzech części. Podobnie jak w przypadku oryginalnych filmów i poprzedniego serialu, fabuła The Librarians: The Next Chapter skoncentruje się na osobach odpowiedzialnych za utrzymanie mitycznej Biblioteki, która służy jako magazyn potężnych i niebezpiecznych artefaktów.

Vikram to bibliotekarz z przeszłości, który podróżując w czasie utknął w nie swoim miejscu. Kiedy wraca do swojego zamku, który jest teraz muzeum, nieumyślnie uwalnia magię na całym kontynencie. Dostaje nowy zespół, który pomoże mu posprzątać bałagan, który narobił, tworząc kolejnych bibliotekarzy.

Dean Devlin jest showrunnerem i producentem wykonawczym obok Marca Roskina i Rachel Olschan-Wilson z Electric Entertainment. W rolach głównych występują Callum McGowan jako Vikram, Jessica Green, Olivia Morris i Bluey Robinson.

Źrodło: Variety