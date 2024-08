Gwiazda ''Bridgertonów'' z kluczową rolą w ''One Piece'' 0

Lista płac drugiego sezonu One Piece wydłużyła się o kolejne nazwisko. Angaż do kluczowej roli otrzymała Charithra Chandran, aktorka znana z innego przeboju Netflix Bridgertonowie.

Charithra Chandran, ''Bridgertonowie''

Chandran zagra niebieskowłosą królewnę Alabasty Nefertari Vivi, która jest córką Cobry i Titi. Działała jako agent Baroque Works pod pseudonimem "Miss Wednesday", ale okazała się być szpiegiem walczącym przeciwko tej organizacji. Postać ta pojawia się po raz pierwszy jako łowca nagród w Baroque Works – ostatecznie dołączając do ekipy Słomkowych Kapeluszy przez większość Sagi o Alabaście.

Oznacza to, że Chandran będzie miała regularną rolę w serialu, zaczynając dość wcześnie w drugim sezonie i trwając przez sporą część trzeciego.

Dołączyła ona do innych niedawno ogłoszonych członków obsady – Katey Sagal jako dr Kureha, Marka Harelika jako dr Hiriluk i Sendhila Ramamurthy'ego jako ojca Vivi, Nefertari Cobra.

Zdjęcia do drugiego sezonu już się rozpoczęły. Obecnie ekipa kręci w Kapsztadzie w RPA. Premiera drugiego sezonu planowana jest pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichiro Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Źrodło: Dark Horizons