Pierwszy plakat horroru ''Pinocchio: Unstrung'', filmu należącego do ''The Twisted Childhood Universe''

Rhys Frake-Waterfield, reżyser horroru Puchatek: Krew i miód i jego kontynuacji, prezentuje pierwszy plakat swojego kolejnego filmu, w którym to ukochany bohater dziecięcych bajek stanie się maszyną do zabijania. Mowa o obrazie Pinocchio: Unstrung.

Zdjęcia do horroru rozpocząć mają się w październiku. Data jego premiery planowana jest na 2025 rok.

Film będzie obejmował praktyczne efekty przy każdej okazji, od samej lalki po planszę tytułową filmu. Mając znacznie większy budżet niż mój ostatni film, Puchatek: Krew i miód 2, zamierzam uczynić z tego definitywny horror i mój najlepszy film do tej pory. Wkrótce pojawią się ekscytujące ogłoszenia dotyczące obsady! powiedział Frake-Waterfield.

Poniżej wspomniany plakat:

Legenda efektów specjalnych Todd Masters z MastersFX pracujący m.in. przy filmach Underworld: Przebudzenie, Udręczeni czy Beowulf – pogromca ciemności stworzy lalkę Pinokia. Firma przejmie także kierownictwo nad wszystkimi elementami lalkowymi i animatronikami na potrzeby filmu. Tymczasem praktyczną brutalnością zajmie się Prosthetics Studio

Oprócz filmu o Pinokiu zapowiedziane na najbliższy czas są Bambi: The Reckoning i Peter Pan’s Neverland. Wszystkie one wraz z dwiema częściami Puchatka należeć będą do uniwersum The Twisted Childhood, którego kulminacją będzie obraz zatytułowany Poohniverse: Monsters Assembled. Jego premiera w 2025 roku.

