James Spader powróci jako Ultron w serii Disney+ o Visionie 0

James Spader, który w filmie Avengers: Czas Ultrona wcielił się w tytułowego złoczyńcę powróci do MCU. Aktor ponownie zagra tego bohatera w serialu Disney+ opowiadającym o Visionie, który otrzymał tytuł roboczy: '’Vision Quest'’.

Ultron, ''Avengers: Czas Ultrona''

Relacja Visiona i Ultrona sięga filmu z 2015 roku. W nim Vision został pierwotnie stworzony przez wgranie sztucznej inteligencji J.A.R.V.I.S. Tony’ego Starka do syntetycznego ciała w celu walki z Ultronem, który pierwotnie był globalnym programem obronnym stworzonym przez Starka, zanim zyskał świadomość. Czas Ultrona kończy się zniszczeniem przez Visiona ostatniego znanego ciała Ultrona, pozornie pokonując go.

Nie jest jasne, jaką dokładnie rolę Ultron odegra w nadchodzącej serii. Fabularne szczegóły produkcji są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiemy jedynie, że akcja serialu rozgrywać będzie się po wydarzeniach z WandaVision, kiedy to biały Vision będzie starał się odkryć swój nowy cel w życiu.

Spader i Paul Bettany, który powróci do roli Visiona, to na razie jedyni znani członkowie obsady serialu. Showrunnerem został Terry Matalas, chwalony za Star Trek: Picard.

Premiera serialu planowana jest na 2026 rok. Pierwszy raz o nim usłyszeliśmy w 2022 roku. Wtedy to pracował nad nim twórca WandaVision Jac Schaefer. Oddał on jednak pałeczkę Matalasowi, a sam zajął się pracą nad spin-offem WandaVision – Agatha All Along, którego premiera planowana jest na wrzesień tego roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter