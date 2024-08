Przerażający jeleń na plakacie horroru ''Bambi: The Reckoning'' 0

W sieci zadebiutował plakat kolejnego filmu Jagged Edge Productions Bambi: The Reckoning. Jest to grafika, która zaprezentowana zostanie w trakcie sprzedażowych targów na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

fragment plakatu

Podobnie ma się plakat filmu Pinocchio: Unstrung, o którym pisaliśmy tutaj.

Bambi: The Reckoning opisywany jest jako połączenie Parku Jurajskiego i Cujo. Xana oraz jej syn Benji ulegają wypadkowi samochodowemu i wkrótce zaczynają być ścigani przez okrutną maszynę do zabijania w postaci bezwzględnego jelenia. Zmutowane, pogrożone w żałobie zwierzę wpada w szał i szuka zemsty za śmierć matki. Parzystokopytny Bambi jest żądny krwi i nie cofnie się przed niczym.

Mimo, że jest to film z zapoczątkowanego przez Rhysa Frake-Waterfielda horrorem Puchatek: Krew i miód uniwersum The Twisted Childhood, to za jego kamerą stanie kto inny. Reżyserem został Dan Allen.

To będzie przerażające. Kiedy ludzie zobaczą jelenia na wolności po tym filmie, uciekną jak najdalej. Ten film opowiada o śmierci dzieciństwa, a także o jego zniszczeniu. Spodziewajcie się rozlewu krwi, łez i królików… i jednego okrutnego zabójcy jelenia. W końcu brytyjska wieś w końcu dostanie swoją Godzillę. zapowiada Allen.

Poniżej wspomniany plakat:

Roxanne Mckee gra główną rolę jako Xana u boku Toma Mulherona jako jej syna. W rolach głównych są również Nicola Wright, Samira Mighty, Alex Cooke i Russell Geoffrey Banks.

Film jest częścią rozwijającego się Twisted Childhood Universe, zwanego Poohniverse, w którym znajdą się również wcześniej zapowiedziane niezależne filmy Peter Pan’s Neverland Nightmare i Pinocchio Unstrung, a także pojawią się nowe postacie, takie jak Śpiąca Królewna, Szalony Kapelusznik i Królik z Kubusia Puchatka. Wszystkie te postacie spotkają się w Poohniverse: Monsters Assemble w 2025 roku, kiedy potwory połączą siły, aby zniszczyć świat.

