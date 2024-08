Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu… Emily ma wszystko, czego pragnie, ale czy właśnie tego potrzebuje? Jest gotowa na nowe przygody — czy to szusy na nartach we francuskich Alpach, czy też wakacje w Rzymie. Netflix prezentuje zwiastun drugiej części 4. sezonu serialu Emily w Paryżu. Premiera we wrześniu.