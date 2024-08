Produkcja odsłania fragmenty życia byłych mistrzów świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija i Władimira Kliczki, którzy wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Poznajemy drogę Witalija z ringu do kariery polityka – jak dotychczas najdłużej urzędującego mera Kijowa, kierującego obroną stolicy po ataku sił rosyjskich w lutym 2022 roku.

Podobnie jak wielu ludzi na całym świecie, byłem zszokowany i oburzony agresją, morderstwami i bezmyślnymi zniszczeniami spowodowanymi rosyjską inwazją na Ukrainę. Chciałem pomóc w jakikolwiek, choćby najmniejszy sposób, a nakręcenie filmu dokumentalnego to jedyne narzędzie, jakie miałem do dyspozycji. Jestem wdzięczny wytwórni Sky za możliwość stworzenia tego filmu, nierzadko pomimo wielkich przeszkód, a braciom Kliczko za odsłonięcie najbardziej osobistych fragmentów ich życia i pokazanie nam, co naprawdę oznacza odwaga i opór.

powiedział reżyser dokumentu Kevin Macdonald