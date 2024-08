Zwiastun "Emilia Pérez" jednego z najlepszych filmów tego roku 0

Nagroda Jury oraz nagroda aktorska na festiwalu w Cannes dla kobiecego kwartetu: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez i Adriana Paz. Świetnie oceniany melodramat, pełne piosenek kino gangsterskie oraz poruszające queer story w jednym, a za sterami jedne największych stylistów współczesnego kina Jacques Audiard. Zobaczcie polską zapowiedź.

kadr z filmu "Emilia Pérez"

Niedoceniana prawniczka Rita dostaje propozycję nie do odrzucenia od narkotykowego barona, Manitasa. Ma zorganizować dla niego formalności związane ze zmianą płci. Przyjmuje ofertę, wszystko przeprowadza perfekcyjnie. Za jakiś czas spotka na swojej drodze tytułową bohaterkę. Emilia Pérez to absolutne przeciwieństwo Manitasa – czuła, charyzmatyczna filantropka walcząca o Meksyk bez przemocy. Czy jednak da się wymazać krwawą przeszłość? Emilia Pérez to szalona baśń o źródle wolności, pięknie transformacji, solidarności kobiet. Audiard łączy dziki, latynoski taniec ze wzruszającą opowieścią o miłości i akceptacji.

