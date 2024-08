Sony przygotowuje remake filmu ''La Bamba'' - wybrano scenarzystę 0

Jak donoszą zagraniczne media Mucho Mas Media i Sony Pictures pracują nad remakem biograficznego dramatu La Bamba z 1987 roku opowiadającego o gwieździe rock’n’rolla Ritchie Valensie.

kadr z filmu ''La Bamba''

Reżyserem i scenarzystą oryginalnej produkcji jest Luis Valdez. Jest on także zaangażowany w prace nad remakiem, nie stanie jednak za kamerą. Objął on funkcję producenta wykonawczego. Do napisania scenariusza wybrano Jose Rivera, portorykańskiego pisarza mającego na swoim koncie Dzienniki motocyklowe, Listy do Julii czy W drodze.

Wraz z klasykami rock and rolla Ritchiego Valensa, mój film biograficzny '’La Bamba'’ z 1987 roku łaskawie przetrwał próbę czasu. Tragicznie krótkie życie i kariera Valensa nadal inspirują nowe pokolenia fanów na całym świecie. Wraz z ujawnieniem nowych szczegółów biograficznych, nowe kinowe spojrzenie na jego wiecznie młode siedemnaście lat na ziemi może jedynie wzbogacić jego nieśmiertelną legendę powiedział Valdez.

Kto wcieli się w młodego, tragicznie zmarłego pioniera rock’n’rolla, tego jeszcze nie wiemy.

Oryginalny film La Bamba został nominowany w kategorii najlepszy dramat do Złotych Globów w 1988 roku. Rolę Ritchiego zagrał tam Lou Diamond Phillips.

Źrodło: ComingSoon