Niebezpieczne studenckie bractwa w zwiastunie filmu ''The Line'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun thrillera The Line, który opowie o studenckich bractwach oraz niebezpieczeństwach jakie się z nimi wiążą. Wśród nazwisk hollywodzkie gwiazdy.

kadr z filmu ''The Line''

Angaże w filmie otrzymali Alex Wolff, Lewis Pullman, Angus Cloud, Halle Bailey, John Malkovich, Austin Abrams, Bo Mitchell, Cheri Oteri, Scoot McNairy i Denise Richards. Ethan Berger debiutuje jako reżyser filmu fabularnego. Jest on także autorem scenariusza wraz z Alexem Russek.

The Line to thriller rozgrywający się na terenie kampusu, który zanurza się w niebezpieczny świat studenckich bractw i ślepego przywiązania do tradycji. Alex Wolff wciela się w rolę Toma, studenta-stypendysty desperacko pragnącego wyrwać się ze swojego robotniczego pochodzenia, który jest oczarowany obietnicami prestiżowego bractwa KNA dotyczącymi wysokiego statusu społecznego i powiązań absolwentów, które otwierają drzwi. Ale po rozpoczęciu romansu z Annabelle (Halle Bailey), koleżanką z klasy spoza jego kręgu towarzyskiego, i manipulacyjnych intrygach przewodniczącego jego bractwa (Lewis Pullman) rozwijających się podczas prześladowania nowych członków, Tom zostaje uwikłany w niebezpieczną grę ambicji i lojalności.

The Line miał premierę na Festiwalu Filmowym Tribeca w 2023 roku, gdzie otrzymał pozytywne recenzje krytyków. W październiku trafi do amerykańskich kin. Jego polska data premiery nie jest na razie znana.

Źrodło: ComingSoon