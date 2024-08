''Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów'' - kolejna zapowiedź nowego dzieła od twórców ''Dahmera'' 0

Kiedy wszystko wygląda idealnie tylko na obrazku. Netflix prezentuje nową zapowiedź serialu od twórców Dahmera – Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów.

Będzie to kolejna część mrożącej krew w żyłach antologii Ryana Murphy’ego i Iana Brennana zapoczątkowanej w 2022 roku serialem Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera.

Tym razem owy duet przedstawia historię dwójki braci skazanych na dożywocie za popełnione czyny, do których dopuścili się w 1989 roku. W 1996 roku zostali skazani za zamordowanie swoich rodziców – José i Mary Louise "Kitty" Menéndezów. Twierdzili, że zrobili to, ponieważ obawiali się o siebie po latach nadużyć seksualnych, emocjonalnych i fizycznych jakich doznali ze strony rodziców. Oskarżenie zaś twierdziło, że bracia zamordowali, gdyż chcieli odziedziczyć rodzinny majątek. Sędzia przystał do racji prokuratora, gdyby nie to, bracia otrzymaliby o wiele niższe wyroki.

Obsada serialu prezentuje się wybornie – na ekranie pojawią się bowiem Javier Bardem jako Jose i Chloë Sevigny w roli Kitty. Synów zagrają natomiast Nicholas Chavez (Lyle) i Cooper Koch (Erik).

Premiera serialu Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów już 19 września na Netflix.

Źrodło: Netflix