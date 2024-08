''Vinci 2'' powstaje! Padł pierwszy klaps na planie sequela 0

Kraków znowu stał się planem filmowym dla Juliusza Machulskiego. Reżyser powraca z kontynuacją swojej kultowej komedii sensacyjnej '’Vinci 2'’. Sequel ponownie przeniesie widzów w świat sztuki, intryg i brawurowych kradzieży, z dobrze znanymi i nowymi bohaterami oraz zaskakującymi wątkami.

Vinci 2 produkowany jest przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Za jej pośrednictwem w sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z planu. Oto one:

Fabuła Vinci 2 jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii kryminalnej Vinci z 2004 roku. Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Cuma (Robert Więckiewicz) – ex złodziej sztuki – spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Hiszpanki – Carmen. Odwiedza go stary znajomy, paser Chudy (Mirosław Haniszewski), były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce. Cuma na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu i Cuma ląduje w Krakowie. Na miejscu okazuje się, że Chudy zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. Cuma, odrzucony i ośmieszony przez Chudego, chce mu przeszkodzić w przygotowywanym skoku, ale najpierw musi dowiedzieć jakie dzieło sztuki jest stawką w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich, który zaginął w czasie II wojny. Cuma odwiedza swojego dawnego przyjaciela Juliana (Borys Szyc), który 3 lata wcześniej został wyrzucony z policji po nieudanej akcji, w której zginęli ludzie. Obecnie pracuje jako szef ochrony w Muzeum Manggha w Krakowie. Cuma nie chce wciągać do swojej zemsty Juliana. Kiedy poznaje plany Chudego, postanawia z byłym wspólnikiem Werbusem i jego dorosłymi już dziećmi przeszkodzić Chudemu w planach. W trakcie przygotowań przybywa z USA do Krakowa komisarz Wilk (Marcin Dorociński), który jest teraz agentem FBI. Cuma kontynuuje przygotowania do kontrofensywy.

Obsadę uzupełniają Kamilla Baar, Łukasz Simlat, Jacek Król, Masakazu Miyanaga, Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar i Jan Sałasiński. Juliusz Machulski reżyseruje i jest współautorem scenariusza wraz z Robertem Więckiewiczem.

Źrodło: wfdif.pl