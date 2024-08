''Vaiana 2'' - oto Matangi, główna antagonistka sequela 0

Disney zdradził jak wyglądać będzie przeciwniczka Vaiany i Maui w nadchodzącej kontynuacji hitowej animacji Vaiana: Skarb oceanu. Dwójce tej przyjdzie zmierzyć się z postacią imieniem Matangi.

kadr z filmu ''Vaiana 2''

Dzięki opublikowanej grafice widzimy jak wygląda Matangi. Ma ciemną karnację i ubrana jest w długą ciemną suknię z pomarańczowymi wstawkami. Ciekawe są elementy zawarte na grafice, a mianowicie wielka małża, ptak i nietoperz. Czyżby były to jej atrybuty?

Wszystko na to wskazuje. Głos bohaterki usłyszeć mogliśmy w ostatnim zwiastunie filmu. Podczas gdy Maui walczy z chmarą ptaków bądź nietoperzy wirujących niczym tornado, Matanga grozi, że zniszczy Maui’ego oraz jego Nawigatora, a więc Vaianę. To na razie jedyne co wiemy o tej nikczemnej postaci. Nie znamy źródła jej mocy, ani czego chce od naszych bohaterów.

Moana oraz Maui wraz z nową załogą złożoną z niezwykłych marynarzy wypływają w nową podróż. Po otrzymaniu nieoczekiwanej wiadomości od swoich przodków, którzy odnaleźli drogę, bohaterka musi wyruszyć na odległe morza Oceanii. Trafia również na niebezpieczne, dawno zaginione wody, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła.

Vaiana 2 wejdzie do kin 27 listopada.

